Giro d’Italia 2024 | ottava tappa Spoleto-Prati di Tivo Percorso - data e altimetria | arrivano gli Appennini!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ci avviciniamo sempre di più al: sabato 4 maggio ci sarà la grande partenza con una frazione ostica da Torino per tre settimane che regaleranno spettacolo, con grandissimi protagonisti attesi. Su tutti c’è fibrillazione per la prima partecipazione alla Corsa Rosa di Tadej Pogacar.L’sarà la più dura della prima settimana del, la prima vera e propriadi montagna. Dadi: 152 chilometri con partenza dall’Umbria e arrivo in Abruzzo e oltre 3800 metri di dislivello. Saranno tre le salite principali del giorno: si parte con il GPM di seconda categoria di Forca Capistrello (16,3 km al 5,6% di pendenza media con picchi al 12% nella prima ...