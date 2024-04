Giro d’Italia 2024 | il veterano Damiano Caruso punta sulla regolarità per sognare un altro piazzamento di prestigio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sempre più vicini all’inizio del. Dal prossimo 4 maggio a Venaria Reale si parte per la lotta alla maglia rosa, che sembra però già assegnata ‘d’ufficio’ a Tadej Pogacar. Non sembra esserci, a meno di cataclismi, una possibilità di vedere un vincitore differente ai Fori Imperiali di Roma, ma alle sue spalle la lotta è aperta. E proverà ad inserirsi anche. Il siciliano della Bahrain-Victorious è ormai affezionatissimo alla Corsa Rosa, quella che tre anni fa lo ha spedito in un’altra dimensione, quella di un corridore capace di fare classifica. Siamo ancora commossi il successo di tre anni fa sull’Alpe Motta che gli ha permesso di chiudere secondo nella generale dietro Egan Bernal. E negli ultimi tempi, grazie alla sua, è stata l’unica luce in fondo al tunnel ...