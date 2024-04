Giro d’Italia 2024 | annunciato l’elenco degli iscritti all’edizione numero 107

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Manca sempre meno al via della 107esima edizione del. A 10 giorni dalla partenza, il 4 maggio da Venaria Reale, sono stati annunciati gliche si daranno battaglia nelle 21 tappe fino all’arrivo di Roma, che come l’anno scorso celebrerà il vincitore del Trofeo Senza Fine. UOMINI CLASSIFICA Per quanto riguarda la rincorsa alla classifica generale, il grande favorito è ovviamente Tadej Pogacar.1 dell’UCI World Ranking, lo sloveno fa il suo debutto nella Corsa Rosa dopo un inizio di stagione trionfale che lo ha visto a segno per sette volte su dieci giorni di corsa totali. Il suo maggiore antagonista sarà Geraint Thomas, che nel 2023 è stato scalzato dalla vetta della classifica solo nella penultima tappa. Mister G avrà nuovamente al suo fianco Thymen Arensman, sesto nell’edizione passata e ...

Tante, tantissime salite, alcune anche nella prima settimana ad infiammare ancora di più un Giro d’Italia che partirà in ogni caso con gran dissime aspettative. La startlist, nonostante un nome di super lusso, resta comunque molto lontana da quelle viste alla Vuelta e, soprattutto, al Tour, ma non ... (oasport)

WeRoad si internazionalizza: i viaggi di gruppo avranno partecipanti da tutto il mondo: ... con oltre 2,5 milioni di follower , e ha portato in giro per il ...anche al di fuori degli attuali mercati serviti (Italia, Spagna, ...stesso paese di uniscono per esplorare il mondo " spiega Andrea D'...

Rimini - Prima suddivisione qualifiche GAM senior. E a Casa Italia premiata Olga Buga, l'ideatrice del logo: Per la corona nel giro completo sono in corsa il campione in ...olimpica a Tokyo 2021 Milena Baldassarri e la società campione d'...a Tokyo 2021 Milena Baldassarri e la società campione d'Italia in ...