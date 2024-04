Giro di Romandia 2024 - tappa di oggi mercoledì 24 aprile | orar - altimetr -a, -tv, favoriti Subito frazione con tanti saliscendi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Primadeldi. Dopo il prologo di ieri, con la breve cronometro di Payerne, si iniziaa fare sul serio con la Chateau d’Oex-Fribourg, di 165.7 chilometri, in una giornata in cui non c’è mai un attimo di respiro, con un percorso davvero frastagliato. LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMADELDIDALLE ORE 13.30 PERCORSO Si inizia in leggera salita, per scendere poi fino al chilometro 45, dove inizia il Sorens (4,4 km al 7,4%, massimo al 15%). Solo la partenza di una giornata ricca di salite, in cui non c’è un metro di pianura: si va verso Fribourg, passando per un circuito con le salite di Arconciel (2100 metri al 5,9% con massimo al 13%), e Lorette (1 km al 10%, con massimo al 20%). Il secondo GPM si scala due ...