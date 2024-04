giornata mondiale contro la meningite: in Liguria vaccino anti-meningococco B ad integrazione del tetravalente - Genova. Si celebra oggi mercoledì 24 aprile la giornata mondiale contro la meningite istituita per incrementare la consapevolezza su questa malattia. La meningite è una malattia che colpisce le mening ...genova24

giornata meningite, D’Avino (Fimp): "Può essere letale in bimbi e adolescenti" - ‘Tra i giovani batterio si trasmette più facilmente in luoghi chiusi come discoteche. Con l’iniziativa Meningioca puntiamo a prevenzione’ ...adnkronos

giornata meningite, pediatra Rongai: "Nel Lazio copertura ferma al 73%" - Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Irrigidimento della parete posteriore del collo, febbre alta, convulsioni, mal di testa, nausea, vomito ...notizie.tiscali