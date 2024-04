Nel quadro delle celebrazioni per il 450º anniversario dalla morte di Giorgio Vasari , Arezzo si prepara a un’immersione nel mondo dell’artista rinascimentale con un sistema di mostre eccezionali. Da sabato 4 maggio, la Biblioteca Città di Arezzo ospiterà “Per gloria dell’arte et honor degli ... (lortica)

Giorgio vasari, libri e documenti in mostra per 450 anni morte - documenti rari, stampe e antichi manoscritti per ripercorrere la storia del vasari dalle origini della famiglia alla formazione, dal lavoro di architetto e pittore fino alle diverse edizioni della sua ...adnkronos

VIDEO | Scalinata Piazza Grande, Rossi: "Arenaria non recuperabile, si torna all'origine con il travertino bianco" - Il Primo rettore spiega i lavori in corso e le motivazioni che hanno portato a eliminare gli scalini in pietra arenaria. In questi giorni è stato scoperto il mattonato dell'epoca di vasari ...arezzonotizie

Ritrovato il selciato di vasari. Riemerge davanti alla Fraternita. Scalinata pronta per la Giostra - I vecchi gradini demoliti, sotto spunta il basamento: intervento eseguito con il travertino delle cave. Rossi: "Ricostruito il progetto iniziale, sarà ripristinato come secoli fa". Saracino, corsa con ...lanazione