Giorgetti | Def su lavoro -nascit -reddito

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 13.52 "Il programmatico chi lo vuole lo trova".Lo ha detto il ministro dell'Economia,alla Camera sul Def che contiene solo il quadro tendenziale di finanza pubblica.cita tre direzioni in cui si muove il governo.L'occupazione,ha spiegato,è ai massimi perché"abbiamo investito sule non sul sussidio". "Nell'ultima legge di bilancio abbiamo trovato risorse supplementari per conciliare maternità e".Fatti"sforzi,a partire dalla decontribuzione,per tutela redditi bassi,famiglie numerose"

"La presidenza italiana al G7 ha un duro e complicato lavoro tecnico per dare basi legali solide all'utilizzo degli asset finanziari russi per indennizzare l'Ucraina". Così il ministro Giorgetti lasciando i lavori del G7/ G20. (quotidiano)

Def, taglio del cuneo va reso strutturale - Via libera della Commissione Bilancio della Camera alla relazione sul Documento di Economia e Finanza che il relatore Cannata (FdI) presenterà questa mattina in Aula. Nel testo si ricorda che in attes ...conquistedellavoro

giorgetti: "Patto stabilità compromesso, ma passo avanti". Il "Superbonus Un mostro" - E così hanno fatto tutti i partner europei", ha evidenziato il ministro dell'Economia giorgetti. "Abbiamo regole non definite ... L'occupazione, ha spiegato, è ai massimi perché "abbiamo investito sul ...tg.la7

Def, Bombardieri: "È un documento elettorale, giorgetti non dice la verità" - (LaPresse) "Noi abbiamo definito il Def un documento elettorale, perché quando giorgetti dice non ci sono le regole, dice una cosa non vera". Lo ...stream24.ilsole24ore