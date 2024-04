Ginevra Nuti ricorda il padre Francesco | Di notte dormivo nel lettone con lui

Nel cuore di una disputa internazionale che vede coinvolte l’Italia e l’Ungheria , Roberto Salis si batte per la sicurezza e la libertà di sua figlia, Ilaria Salis , attualmente detenuta in Ungheria. Il suo caso ha suscitato un’ondata di solidarietà e preoccupazione, evidenziando questioni ... (thesocialpost)

Bologna, 8 aprile 2024 – “ rigettato il ricorso presentato in via d’urgenza per l’assenza del cosiddetto ‘periculum mora’, il rischio cioè che i dati vengano cancellati”. Lo ha deciso la giudice Carmen Giraldi del tribunale civile di Bologna che ha così respinto, pur riconoscendo come valide le ... (ilrestodelcarlino)

Allo stadio di Campi Bisanzio non c’era né un medico né un’ Ambulanza quando Mattia Giani si è sentito male, durante la partita di Eccellenza tra il Lanciotto e la sua squadra, il Castelfiorentino. La prima Ambulanza che ha potuto soccorrere il calciatore 26enne, morto poi in ospedale, è arrivata ... (open.online)

Il signor Quindicipalle finale spiegato - Questo di nuti è un film dai toni abbastanza leggeri e dalla trama ... del biliardo – ora deserto – dove si allena e gli appare lo spirito del suo defunto padre Renzo. Questi gli porge una scopa e lo ...contra-ataque

Ginevra nuti: «Mio padre non era malinconico e la notte dormivo nel lettone con lui. A Pasqua mi regalò un pulcino vero» - Martedì la seconda serata del Premio Francesco nuti a Firenze. «La punta di diamante di mio papà era brillare in tante arti: scrittura, recitazione, musica e pittura, questo Premio è così, come lui» ...corrierefiorentino.corriere

Emozione e poesia per il premio in ricordo di Francesco nuti - FIRENZE - Si è tenuta ieri sera, mercoledì 10 aprile, al Cinema La Compagnia di Firenze, la prima delle due serate dedicate a Francesco nuti, per ...piananotizie