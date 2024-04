(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) – "Sono Andrea, assistente della signorae vorrei rispondere in merito a tutte le accuse che mi stanno piovendo addosso attraverso notizie diffuse da quotidiani e trasmissioni televisive di queste ultime ore". Comincia così la lettera che Andrea, ex assistente di, ha inviato all'Adnkronos, per replicare alle accuse

In una lettera aperta all'Adnkronos l'ex assistente della Lollo replica alle accuse che gli vengono mosse: "Nessuno mi dà un impiego a causa dei processi a mio carico" "Sono Andrea Piazzolla , assistente della signora Gina Lollobrigida e vorrei rispondere in merito a tutte le accuse che mi stanno ... (sbircialanotizia)

gina lollobrigida, l'ex factotum Piazzolla: "Non pago arretrati per mio figlio perché non lavoro" - In una lettera aperta replica alle accuse che gli vengono mosse: 'Non ho soldi, nessuno mi dà un impiego a causa dei processi a mio carico' ...adnkronos

Andrea Piazzolla che fine ha fatto L'ex assistente di gina lollobrigida: «Non pago gli alimenti a mio figlio, non ho più un soldo» - «Sono Andrea Piazzolla, assistente della signora gina lollobrigida e vorrei rispondere in merito a tutte le accuse che mi stanno piovendo addosso attraverso notizie diffuse da quotidiani ...ilmessaggero

Infortuni sul lavoro, due morti a Brescia e Potenza: un operaio schiacciato da una lastra e uno precipitato da un solaio - Altri due infortuni mortali sul lavoro, in provincia di Brescia e vicino a Potenza. A Lograto un operaio di 47 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una lastra metallica alla Dall’Era Siderugi ...ilfattoquotidiano