(Di mercoledì 24 aprile 2024) In una lettera aperta all'Adnkronos l'ex assistente della Lollo replica alle accuse che gli vengono mosse: "Nessuno mi dà un impiego a causa dei processi a mio carico" "Sono Andrea, assistente della signorae vorrei rispondere in merito a tutte le accuse che mi stanno piovendo addosso attraverso notizie diffuse da quotidiani

gina lollobrigida, l'ex factotum Piazzolla: "Non pago arretrati per mio figlio perché non lavoro" - In una lettera aperta replica alle accuse che gli vengono mosse: 'Non ho soldi, nessuno mi dà un impiego a causa dei processi a mio carico' ...adnkronos

Andrea Piazzolla che fine ha fatto L'ex assistente di gina lollobrigida: «Non pago gli alimenti a mio figlio, non ho più un soldo» - «Sono Andrea Piazzolla, assistente della signora gina lollobrigida e vorrei rispondere in merito a tutte le accuse che mi stanno piovendo addosso attraverso notizie diffuse da quotidiani ...ilmessaggero

Infortuni sul lavoro, due morti a Brescia e Potenza: un operaio schiacciato da una lastra e uno precipitato da un solaio - Altri due infortuni mortali sul lavoro, in provincia di Brescia e vicino a Potenza. A Lograto un operaio di 47 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una lastra metallica alla Dall’Era Siderugi ...ilfattoquotidiano