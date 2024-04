Gianni Morandi compare con una grossa benda sull’occhio Fan preoccupati

(Di mercoledì 24 aprile 2024)ha combinato di nuovo qualcosa. Stavolta il cantante è comparso sui social con una enorme. «Ho fatto a pugni, evviva», ha scritto ironicamente l’artista, lasciando però in preoccupazione i fan. Tra i commenti anche quello del collega Cesare Cremonini, che ha commentato in dialetto bolognese «Sa fet» ed Emma Marrone «Ma». «Tranquilli, tutto a posto, un piccolo diverbio tra padre e figlio…», ha commentato, scherzando, tra i tanti Marco, figlio dell’artista e anche lui cantante, attore e compositore. Al momentonon ha comunicato altro sull’accaduto. Nel 2021 l’artista ebbe un brutto incidente domestico, mentre bruciava le sterpaglie. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

Pubblicato il 24 Aprile, 2024 Gianni Morandi , da eterno ragazzo qual è, vuole restare al passo coi tempi e anche lui ha i suoi canali social dove interagisce con i suoi fan postando video e foto divertenti. Un po’ di tempo fa divenne virale il video in cui cantava la sigla di “Mare fuori” e si ... (dayitalianews)

Gianni morandi, la benda sull’occhio fa paura. Fan e Clerici in allarme: “Ma che è successo ancora” - Il cantante e conduttore ha pubblicato una foto preoccupante. Fasciatura sul viso e sconcerto da parte degli amici. Intervengono Jovanotti ed Emma Marrone.libero

Cosa è successo a Gianni morandi, dopo le mani l’occhio destro fasciato: “Ho fatto a pugni” - Gianni morandi ha postato una sua foto con l'occhio destro bendato. Dopo l'incidente alle mani nel marzo 2021, cosa è successo al cantanteunita

Gianni morandi ha postato una foto con un occhio bendato - Gianni morandi ha fatto preoccupare i fan: nelle scorse ore ha pubblicato sui social una foto in cui si vede che ha un occhio bendato .notiziemusica