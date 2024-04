GialappaShow - nella terza puntata Francesca Michielin affianca il Mago Forest

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 24 aprile 2024), nuovo esilarante appuntamento:ilcome co-conduttrice e duetta con Gigi sulle note di Ma non tutta la vita dei Ricchi e Poveri Nuovo esilarante appuntamento con, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8 e, in simulcast su Sky e in streaming su NOW mercoledì 24 aprile, alle ore 21.30. Dopo Alessia Marcuzzi e Ilenia Pastorelli, questa volta è, già ospite musicalescorsa stagione, adre ilalla ...