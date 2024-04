Genova - i genitori ultraottantenni non gli danno la paghett - cinquantenne li picchia e viene arrestato

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ha litigato con gli anziani, come aveva già fatto altre volte, perché avevano detto no alla sua ennesima richiesta di denaro. Quando la sorella, entrata in casa casualmente per accertarsi come ogni sera dei bisogni di mamma e papà, ha cercato di fermarlo, l’ha presa per i capelli e l’ha but

Roma, 11 aprile 2024 – La Corte di Cassazione è intervenuta con sentenza per chiarire un aspetto assai comune nella vita dei cittadini, ovvero il caso in cui i genitori , o comunque un contribuente, effettui delle Donazioni ai figli , cioè ai congiunti, di modica entità. In questi casi, secondo gli ... (quotidiano)

Letizia Toni: «Cara Gianna, per assomigliarti sono pure entrata nel podere dei tuoi genitori» - Ho letto la tua autobiografia e molte interviste. Sono arrivata perfino a scavalcare la cancellata del podere dei tuoi genitori per vivere davvero l’esperienza di camminare tra i vigneti, come avevi ...ilmessaggero

'Faccetta nera' per il 25 aprile Polemica in scuola avellinese - 'Faccetta nera', canzone scritta in occasione della conquista dell'Etiopia, per il 25 aprile in una scuola di Ariano Irpino Nel paese in provincia di Avellino non si parla d'altro, come riferisce ...ansa

Animali, il canto degli uccelli è guidato da due geni - A regolare il ritmo del canto di alcuni uccelli sono due geni che controllano anche il linguaggio dell'uomo. La scoperta si deve a uno studio guidato dall' Università di Uppsala in Svezia e pubblicato ...tgcom24.mediaset