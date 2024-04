Genoa - Gilardino | 'Legame unico con i tifosi Finiamo al meglio per ringraziarli'

“Dobbiamo essere soddisfatti del primo tempo , per come l’abbiamo impostata e giocata. Per le occasioni avute dovevamo andare in vantaggio, sfruttando una maggiore lucidità. Nel secondo tempo siamo calati a livello di energie. Giocare tre giorni fa può essere indicativo. Dispiace, c’è rammarico. ... (sportface)

Il Secolo XIX: "Il Grifone vuole blindare il tecnico gilardino" - Il Secolo XIX nella propria sezione sportiva si è concentrato anche sul futuro del genoa, che è sempre più vicino all'obiettivo salvezza. Il club ligure per questo ...torinogranata

genoa, da gilardino a Ekuban: operazione rinnovi - Al ritorno in Serie A dopo un anno in cadetteria, la stagione del genoa è sicuramente positiva. La salvezza non è mai stata in discussione e la dirigenza ...footballnews24

Calciomercato genoa, da Badelj a Strootman: il punto sui rinnovi - La questione gilardino non è l'unica su cui il genoa sta lavorando in tema di calciomercato per la prossima stagione. Al tecnico è stato offerto un contratto pluriennale, nei prossimi giorni ci sarann ...genovatoday