Genoa - al lavoro per i rinnovi | Badelj s - Strootman -o, Ekuban ni

Il Genoa sarà ospite dell’Inter lunedì sera a San Siro. I rossoblù, quest’oggi, hanno continuato il lavoro di preparazione alla gara contro la capolista rientro – Il Genoa continua a lavorare in vista della sfida all’Inter in programma lunedì. Il report dell’allenamento rossoblù, che conferma il ... (inter-news)

Denzel Dumfries è carico dopo la vittoria per 2-1 conquistata ieri sera a San Siro in Inter-Genoa , 27ª giornata del campionato di Serie A. LAVORO DA FARE – A seguire il messaggio e la FOTO condivisi sul profilo Instagram dell’esterno destro olandese dell’Inter, Denzel Dumfries , dopo il successo ... (inter-news)

Genoa e Samp doria al lavoro per il restyling dello Stadio Ferraris : pronta una società compartecipata 50% per iniziare i lavori Quest’oggi il quotidiano Il Secolo XIX ha fatto il punto circa quelli che sono i programmi di Samp doria e Genoa per il restyling dello Stadio Luigi Ferraris . Le due ... (calcionews24)

genoa, Gilardino: 'Legame unico con i tifosi. Finiamo al meglio per ringraziarli' - Nel giorno di San Giorgio, in cui Genova festeggia la propria bandiera recante proprio la croce rossa dedicata al santo protettore, anche l`allenatore del genoa.calciomercato

genoa, da Gilardino a Ekuban: operazione rinnovi - Al ritorno in Serie A dopo un anno in cadetteria, la stagione del genoa è sicuramente positiva. La salvezza non è mai stata in discussione e la dirigenza ...footballnews24

Calciomercato genoa, da Badelj a Strootman: il punto sui rinnovi - La questione Gilardino non è l'unica su cui il genoa sta lavorando in tema di calciomercato per la prossima stagione. Al tecnico è stato offerto un contratto pluriennale, nei prossimi giorni ci sarann ...genovatoday