Genitori oggi | ecco perché possiamo solo sbagliare

L’evoluzione di Nanni Moretti : abbracciare l’ispirazione letteraria Nella sua tredicesima impresa cinematografica, l’acclamato regista Nanni Moretti si avventura in un nuovo territorio adattando per il grande schermo il romanzo di Eshkol Nevo, “Tre piani” . Questo allontanamento dal contenuto ... (pettegolezzicelebrita)

Oggi sono stati ospiti a Verissimo Federica Pellegrini e Matteo Giunta , per parlare della loro piccola Matilde che ha da poco compiuto 3 mesi. Intervistati da Silvia Toffanin, alla domanda su dove fosse Matilde, Federica ha risposto: Sto allattando, devo averla sempre con me. Sta dormendo in ... (isaechia)

Prima gli Insulti sugli spalti, poi una cena di gruppo per stare insieme e cancellare le polemiche. È quanto accaduto la settimana scorsa in occasione di un match di campionato provinciale Under 15 in Puglia. Le squadre coinvolte sono la Virtus Mesagne e il Bs Soccer Team Fasano, il cui incontro è ... (ilfattoquotidiano)