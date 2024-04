Genitori a processo per la morte in culla della figlia di 3 mesi | “Era denutrita e aveva fratture”

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Due30enni sono accusatiloro bambina di 3e di maltrattamenti. L'autopsia ha rivelato fratture multiple e la perizia chiesta dalla giudice ha definito le lesioni "non accidentali".

La dirigente scolastica dell'istituto 'Armando Diaz' di Vaprio d'Adda (Milano) ha denunciato i Genitori di un alunno per ingiurie e percosse. I due avrebbero aggredito una prof che voleva punire il loro figlio e minacciato di morte la preside .Continua a leggere (fanpage)

Svolta nelle indagini per la Morte di Mattia Giani , il calciatore 26enne del Castelfiorentino che domenica 14 aprile ha accusato un malore durante la partita con il Lanciotto ed è deceduto poi lunedì mattina all’ospedale di Careggi. La Procura della Repubblica di Firenze indaga ora sull’ipotesi di ... (ilfattoquotidiano)

"Andremo avanti per vie legali perché quanto accaduto a nostro figlio non accada ad altri ragazzi" ha spiegato il papà di Mattia Giani , Sandro, aggiungendo: "Non riporterà in vita il nostro Mattia ma almeno sarà utile a qualcun altro".Continua a leggere (fanpage)

"Le Iene", il monologo di Enzo Miccio: "Pensavo che ai miei genitori dispiacesse avere un figlio gay" - E ciò che pensavo era che il disagio che stavo vivendo potesse essere un problema, o un peso. Pensavo che per i miei genitori avere un figlio gay potesse essere un dispiacere. Ma per fortuna non lo è ...tgcom24.mediaset

Paracadutista morto a 32 anni, la fidanzata: «Un sussulto mentre dormiva, così se n’è andato il mio Davide» - La notizia della morte di Davide si è rapidamente diffusa ... «La mamma di Sofia ha chiamato i miei genitori verso le due di notte. Non mi hanno svegliato e ho appreso del fatto solo alle 5.30.ilmessaggero