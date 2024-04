Geepsity - Eclettico | scopri il suo primo album ufficiale!

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “” è undi nove canzoni accomunate da sonorità urban e melodie pop che variano tra generi disparati e tematiche, che spaziano dal sociale a testi più sentimentali, con note di malinconia e allegria, spensieratezza e riflessione. Il titolo del disco fa riferimento alla vasta diversità di mood e stili. La produzione musicale a cura di Arturo Fiamenghi, produttore e mix engineer dell’, si orienta nel contesto urban, andando a ricercare un filo conduttore tra suoni che spaziando dall’acustico al moderno hip hop. I suoni variano da strumenti acustici come chitarre, batterie e bassi a strumenti più elettronici come synth e plugin vari. Questo è stato possibile tramite uno studio di sound design, ambientazioni ed un mix che punta più a creare un contesto musicale per ogni brano con la stessa direzione artistica ...