(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tre persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco israeliano che ieri sera ha colpito un edificio residenziale nel quartiere Salam della città di, nel sud della Striscia di: lo rendono noto iarabi, citando fonti mediche palestinesi.

Cinque persone sarebbero morte sotto i colpi delle Forze di difesa israeliane. Smentito il via libera ai ritorno a Gaza city per donne e bambini Le Forze della difesa israeliana hanno sparato contro i palestinesi che stavano cercando di tornare nel nord della Striscia di Gaza causando cinque ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Le Forze della difesa israeliana hanno sparato contro i palestinesi che stavano cercando di tornare nel nord della Striscia di Gaza causando cinque morti. Lo riferiscono fonti mediche di Gaza, come riporta il quotidiano Haaretz. Migliaia di persone si sono messe in viaggio verso Gaza ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – Le Forze della difesa israeliana hanno sparato contro i palestinesi che stavano cercando di tornare nel nord della Striscia di Gaza causando cinque morti. Lo riferiscono fonti mediche di Gaza, come riporta il quotidiano Haaretz. Migliaia di persone si sono messe in viaggio verso ... (italiasera)

gaza, media: 3 morti e 4 feriti in un raid di Israele su Rafah - Tre persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco israeliano che ieri sera ha colpito un edificio residenziale nel quartiere Salam della città di Rafah, nel sud della Striscia d ...ansa

Guerra in Medio Oriente, studenti arrestati nelle università americane per le proteste pro-Palestina - Raid di Israele in Libano: due morti e tre feriti. Le vittime sono una donna e la sua bambina di 10 anni. Hezbollah, lanciati decine di razzi sulla Galilea ...lastampa

Guerra Israele-Hamas, dilaga la protesta per gaza: centinaia di fermi nei campus in Usa - Raid di Israele in Libano: due morti e tre feriti. Le vittime sono una donna e la sua bambina di 10 anni. Hezbollah, lanciati decine di razzi sulla Galilea ...ilsecoloxix