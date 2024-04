Gaza - il governo della Giamaica riconosce lo Stato di Palestina

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ilha "preso la decisione dire lodi". Lo ha annunciato la ministra degli Esterina Kamina Johnson Smith. "Lacontinua a sostenere la soluzione dei due stati come unica opzione praticabile per risolvere il conflitto di lunga data, garantire la sicurezza di Israele e sostenere la dignità e i diritti dei palestinesi", spiega la Johnson Smith in un comunicato diffuso ieri sera. "ndo lodi, larafforza la sua difesa verso una soluzione pacifica", ha sottolineato la ministra di Kingston. Johnson Smith afferma che la decisione si basa sulle preoccupazioni...

A Haiti manca tutto. E la transizione comincia con il piede sbagliato - America latina (Internazionale) Il decreto che ufficializza il Consiglio presidenziale ma non le dimissioni di Henry delude le forze politiche e non ferma le violenze delle bande criminali. Quasi metà ...ilmanifesto

Haiti: i diplomatici iniziano a lasciare il Paese, in giamaica si cerca una soluzione alla crisi di sicurezza (4) - Senza contare che i nomi più in vista delle opposizioni interne hanno già articolato il piano per un governo di emergenza, già in grado di fare a meno di Henry. (segue) (Mec) TUTTE LE NOTIZIE SU..agenzianova