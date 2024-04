Furiosa | A Mad Max Saga - il film era stato sviluppato come un anime

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Inoltre, pare che la storia fosse in cantiere da circa 15 anni: A Mad Maxarriverà nelle sale di tutto il mondo il prossimo maggio dopo l'anteprima mondiale al Festival di Cannes 2024 nella sezione Fuori concorso. Tuttavia, pare che la storia fosse già nella mente di George Miller almeno da 15 anni abbondanti. "era già pronto, in termini di storia, 15 anni fa", ha rivelato il produttore esecutivo Doug Mitchell a Total. "E da allora è rimasta in sospeso,succede spesso alle cose nel cervello di George". "Avevamo finito di scrivere la sceneggiatura diprima ancora di iniziare a girare Fury Road", ha confermato Miller …