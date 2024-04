Furiosa | A Mad Max Saga doveva essere un anime

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il franchise di Mad Max si è preso una lunga pausa tra oltre la sfera del tuono del 1985 e Fury Road del 2015. Eppure l’intenzione del regista George Miller è sempre stata quella di tornare alla. Trascorrere quasi 3 decenni riflettendo su cosa fare significa avere davvero tanto tempo per pensarci e per far assumere ai progetti diverse forme. Oltre alla serie televisiva che non abbiamo mai avuto, c’erano anche piani che vedevano la realizzazione dicome filmgià prima che Mad Max: Fury Road fosse rilasciato. Nel 2009, Miller ha lavorato con Mahiro Maeda, celebre animatore giapponese noto per Neon Genesis Evangelion, per sviluppare la concept art di Mad Max: Fury Road. Durante questo periodo, hanno avuto l’idea di un film complementare a Fury Road che avrebbe ampliato il personaggio di Charlize Theron. Ci avrebbe ...