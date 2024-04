Freddo - la decisione del Comune | impianti di riscaldamento riaccesi in scuole pubbliche e case popolari

(Di mercoledì 24 aprile 2024) I bambini e gli anziani, ecco le priorità dell’emergenzadi questi giorni. Tenere al caldo le categorie più fragili, andando oltre quel periodo in cui normalmente glidivengono disattivati. Normalmente, sì, ma la situazione meterologica è ballerina e fare previsioni è diventato un terno al lotto. Un giorno fa un caldo estivo, ma siamo in primavera, il giorno dopo fa uninvernale, ma siamo sempre in primavera. Clima “pazzo“. Che fare? Ilha deciso di correre ai ripari, o meglio di tenere al caldo gli studenti dellee gli inquilini dellacomunali di proprietù municipale. Il minimo. Anche perché, da ieri, le segnalazioni a Palazzo Marino che il clima nelle aule e nellenon era più ...

Siena , 20 aprile 2024 – La sindaca di Siena Nicoletta Fabio ha firmato oggi l'ordinanza per la proroga del l'accensione degli impianti termici a far data dal 15 aprile 2024 e sino a tutto il 30 aprile 2024 negli edifici pubblici e privati, fino ad un massimo di sei ore al giorno, liberamente ... (lanazione)

Scuole al freddo, prof e studenti in rivolta - Formigine, medie Fiori: rifiutata la richiesta di riaccendere i riscaldamenti. Il Comune: "Le caldaie non entrano in funzione subito" ...ilrestodelcarlino

Lavori agli impianti dell’asilo due mesi di cantieri in estate - L'amministrazione comunale ha deciso di intervenire in maniera significativa sul miglioramento della struttura dell'asilo nido. Tra le opere prese in considerazione, fra caldaie, luci e serramenti, qu ...laprovinciapavese.gelocal