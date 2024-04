Freddo | cosa sta succedendo alle api in Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Forlì, 24 aprile 2024 – La situazione per le api e gli apicoltori romagnoli è ancora difficile ad un anno dall'alluvione del 2023 che ha provocato danni pesanti a molti produttori che ancora non hanno ricevuto 1 euro di rimborsi. Infatti come ci conferma Pietro Miliffi, apicoltore di Civitella e presidente della società cooperativa agricola Associazione apicoltori alla quale aderiscono circa 400 soci del territorio forlivese, cesenate e riminese “siamo passati da temperature quasi estive in marzo e nella prima parte di aprile che hanno anticipato le fioriture con le api che hanno iniziato subito a lavorare, ad un brusco calo delle temperature che le ha costrette a rientrare nelle arnie ed ora, come apicoltori, siamo costretti in molte situazioni a dare loro da mangiare. Speriamo solo che smetta di piovere e che le temperature ritornino nella media stagionale, altrimenti saranno guai ...