Freddo - aprile come l’inverno Riscaldamenti accesi | orari e regole

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dopo weekend del 13 e 14che in molte zone d’Italia ha portato temperature fino a 30 gradi, sul nostro Paese è tornato il. Ciò a causa di una circolazione depressionaria rilevata tra Europa e Mediterraneo, con aria fredda di matrice artica. Un cambiamento che ha spinto diversi Comuni a prorogare l’accensione degli impianti di riscaldamento. Brusco ritorno delcon vento, pioggia e qualche nevicata, nelle province di Cuneo, Alessandria e Asti. I comuni, con ordinanze del 22, ricordano che “in caso di abbassamento delle temperature è possibile attivare, per un massimo di 7 ore al giorno, gli impianti termici. Pertanto anche al di fuori del periodo previsto di accensione, gli impianti termici possono essere comunque attivati in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino ...

freddo e rovesci oggi, mercoledì 24 aprile , nel Lazio . La Protezione Civile ha diramato un allerta meteo di colore giallo per piogge e temporali.Continua a leggere (fanpage)

All'alba versante innevato sulla sommità del vulcano napoletano. Il freddo durerà ancora per alcuni giorni. Da domenica temperature in netto rialzo.Continua a leggere (fanpage)

Il 25 aprile e la cucina dei partigiani: cosa mangiavano in montagna tra pane nero, sogni corti e libertà - “Fame freddo e nostalgia” ricordava invece Giovannino Guareschi ... si fa quasi festa. Intanto, in aprile, arriva la spallata definitiva per la Liberazione: a sud, gli alleati sfondano la Linea Gotica ...milano.repubblica

Paolo Bonolis: «Dovevo sposarmi con Laura Freddi ma non se ne fece niente. Freddy Mercury Ci provò con me» - Da bambino, anche oggi a dire il vero, sua madre lo prendeva in giro per il nasone. Da piccolo balbettava ricorda Paolo Bonolis. Poi è passata ma «a casa - racconta al ...ilmattino

Ponte 25 aprile,meteo migliora a Centro-Sud ancora piogge a Nord - L'Italia entra in un ponte del 25 aprile "traballante" dal punto di vista meterologico: da venerdì al Nord-Ovest inizierà una fase perturbata mentre al Sud tornerà la primavera. Le temperature saranno ...ansa