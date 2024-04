Freddo a scuola Via libera ai termosifoni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Crollo delle temperature, a Cesano Maderno e Limbiate i genitori fanno pressione sui sindaci perché si possano riaccendere i caloriferi nelle scuole, a Lazzate caldaie accese da ieri. Il brusco calo delle temperature di questo anomalo finale del mese di aprile sta portando disagi anche nelle scuole, dove gli impianti di riscaldamento sono stati spenti come da decreto ministeriale, lo scorso 15 aprile. Da lunedì però, al rientro in classe dopo due giorni di climae con ambiente esterno molto umido, sono in aumento le richieste di una riaccensione dei riscaldamenti. A Cesano Maderno, dall’opposizione, la capogruppo della Lega, Marina Romanò, si fa portavoce delle richieste dei genitori. "Mi hanno informato che la temperatura oggi nelle scuole era al di sotto dei 15 gradi, per cui alcune maestre hanno avvisato i genitori dicendo di coprire al meglio i bambini", ...