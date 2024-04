Fratelli d’Italia - la ‘3 giorni’ a Pescara che lancia la corsa alle Europee

(Adnkronos) – La squadra dei ministri in quota Fratelli d'Italia al gran completo, il presidente del Senato Ignazio La Russa, parlamentari e sindaci, grandi nomi delle partecipate di Stato ma anche del mondo delle Pmi e -naturalmente- la leader Giorgia Meloni, la donna passata in una manciata di ... (periodicodaily)

Dal 26 al 28 aprile la conferenza programmatica 'L'Italia cambia l'Europa'. Oltre alla premier Giorgia Meloni, che svelerà se candidarsi o meno per un seggio a Bruxelles, saranno presenti tutti i leader del centrodestra La squadra dei ministri in quota Fratelli d'Italia al gran completo, il ... (sbircialanotizia)

Non basta essere allineati e coperti su dossier come l’Ucraina, aperti a un asse privilegiato con il Partito Popolare europeo, magari nella prospettiva di far parte di una nuova maggioranza Ursula. Non basta chiudere le porte alla propria destra e prendere le distanze dal gruppo Identità e ... (linkiesta)