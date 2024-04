Fratellanza Compleanno record il 1 maggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A Palazzo Comunale è stato presentato il Meeting Internazionale di atletica ’Frate150’ che si svolgerà al campo scuola di via Piazza 70 il prossimo primoper celebrare i 150 anni di attività ininterrotta. La società di atletica modenese ha in programma diversi appuntamenti nel corso del 2024 per festeggiare l’evento, ma questo è quello che si svolge nel pomeriggio dell’esatto giorno in cui lacompirà 150 anni, e 150 è infatti il numero ricorrente nel programma della giornata. Il presidente Maurizio Borsari ha evidenziato come l’evento unirà l’aspetto popolare e quello più squisitamente sportivo; come contorno al meeting è previsto infatti un ’flash mob’ con i bambini che percorreranno 150 metri, sarà riproposto il recuperato inno dellascritto nel 1877, vi saranno interviste e musica, gnocco e tigelle ...