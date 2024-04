Frank Matano | “Fedez mosso da senso di rivalsa e voglia di fatturare - è incastrato ma ne uscirà vincente”

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Fanpage.it lo ha raggiuntoper un'intervista sul nuovo programma Oversympathy, nella quale non è mancato un momento dedicato al successo di LOL e alla vicinanza a Fedez in uno dei periodi più difficili della sua vita, a seguito della separazione dalla moglie Chiara Ferragni: "Secondo me adesso si sta riassestando e fra un po' di tempo vedremo una versione più matura e interessante di lui".

Debutta a maggio il nuovo spettacolo di intrattenimento comico Oversympathy, ideato da Frank Matano e prodotto da Vivo Concerti e Newco Management. Uno show basato sull’open mic, microfono aperto, per coloro che pensano di essere divertenti e un modo per mettersi alla prova in un locale davanti a ... (funweek)

Si chiama Oversympathy il programma comico che Frank Matano porterà in giro per i club italiani. A Fanpage.it Matano ha parlato della comicità, dei fallimenti, di Lol e di Fedez.Continua a leggere (fanpage)

frank matano: “Ho deciso di fare il comico per combattere la vergogna della mia adolescenza” - Si chiama Oversympathy il programma comico che frank matano porterà in giro per i club italiani. A Fanpage.it matano ha parlato della comicità, dei fallimenti, di Lol e di Fedez.fanpage

‘Oversympathy’, frank matano: «La comicità è contesto, ma in Italia mancano spazi in cui sperimentare» - frank matano ci racconta il nuovo spettacolo open mic 'Oversympathy': un palco per comici amatori e non. Tutti i dettagli.funweek

frank matano a FqLife con Claudia Rossi e Andrea Conti: “Torno su Youtube con Oversympathy”. Segui la diretta - A maggio arriva un nuovo spettacolo di intrattenimento comico di frank matano aperto a tutti e che sarà disponibile su Youtube: “Oversympathy”. È uno show basato sull’open mic, microfono aperto per co ...ilfattoquotidiano