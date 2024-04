Frank Matano | Dagli scherzi al telefono al talent dei comici

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 aprile 2024)è salito sulla Macchina del Tempo per raccontare la sua vita, le sue passioni, il suo nuovo appuntamento a teatro con "Oversympathy". Sarà in tour a Roma dal 6 maggio alla ricerca di nuovii della risata. Durante l'intervista ha raccontato la sua passione per glitelefonici iniziati per gioco e per noia nella sua città in provincia di Caserta. Poi dopo gli studi in America il successo prima su YouTube, poi in tv e al cinema.