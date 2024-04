Francesca Cipriani scoppia a piangere La Balivo la gela in diretta | Stai facendo finta?

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sconcerto durante l'ultima puntata di La Volta Buona, su Rai uno, condotta da Caterina. Ad un certo punto, la sua ospite,e la conduttrice non si trattiene: "Ma? Che succede? Stavi sorridendo". "No, assolutamente no", ribatte la ex gieffina. "Io sorrido perché ho una maschera e cerco di stare allegra, ma dentro di me ho un turbine di emozioni. Purtroppo le cicatrici le porti sempre con te". Quindi racconta: "Non tutti lo ricordano, ma io al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi sono rimasta in gioco solo sedici giorni. Sono stata la seconda eliminata e sono rimasta per poco tempo. Prima era diverso, fuori c'era Buona Domenica che ti ospitava e anche tanti altri contenitori. Dopo ho fatto ...

