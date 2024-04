FOTO Il Comune omaggia il Benevento 5 per la promozione in A - Collarile | Ora una sede fissa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl5, dopo aver battuto il Melilli con il punteggio di 6 a 2, conquistando la storicanella massima serie del futsal italiano con una gara d’anticipo, è statata questo pomeriggio a Palazzo Mosti dal sindaco Clemente Mastella e dalla sua Giunta. La squadra di mister Andrea Centonze è stata ricevuta questo pomeriggio in sala consiliare per ricevere il giusto riconoscimento dopo una cavalcata trionfale che l’ha vista vincitrice del torneo. Presente questo pomeriggio anche il Coni con il delegato provinciale diMario. La gioia per il campionato vinto è stata anche l’occasione da parte della società per un’esortazione alle istituzioni per unaper il campo da gioco per la prossima ...