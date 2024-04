FOTO – Arnautovic - cambiano gli anni ma l’esito no | la fotocopia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024)è fra i pochi giocatori di questa rosa dell’Inter che non sono al primo scudetto vinto in nerazzurro. Questo perché c’era anche nella stagione 2009-2010, quella del Triplete. Proprio in tal senso, l’attaccante austriaco mostra un ricordo. LA STORIA SI RIPETE – Markopuò definirsi un talismano dell’Inter. Due stagioni in nerazzurro, due scudetti conquistati. Certo, non da protagonista assoluto, ma anche il suo contributo in questa Serie A ha avuto un peso. Se nel 2009-2010 aveva avuto solo una manciata di presenze, da giovanissimo, stavolta è diventato la terza punta. La prima riserva di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.ha contribuito alla causa, con il gol in Champions League contro l’Atlético Madrid come momento più alto. E ora è pronto a festeggiare, ricordando quanto era stato entusiasta di farlo ...