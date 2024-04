Formia Le portano via la borsa con la scusa degli occhiali - è accaduto nel quartiere di San Giulio

(Di mercoledì 24 aprile 2024)– Era in auto davanti all’Ufficio postale nelSan, a, quando è stata avvicinata da una donna che l’ha avvertita che le fossero caduti un paio d’in terra appena fuori dall’auto. E’ iniziata così la dissavventura di una donna che scesa dall’auto per rendersi conto di quanto le fosse stato L'articolo Temporeale Quotidiano.

Formia – La Polizia di Stato di Formia congiuntamente alla ASL Dipartimento di Prevenzione Servizio PeSal, nella giornata di venerdì, ha sottoposto a controllo amministrativo alcune attività commerciali tutte insistenti nel comune di Formia . In particolare, gli operatori del Commissariato e della ... (temporeale.info)

Formia – Qualcuno faccia qualcosa per la Contrada Acqualonga a Formia . E’ diventato un vero e proprio quartiere con “un notevole graduale e continuo incremento demografico” ma senza “il conseguente adeguamento ai canoni strutturali e socio/culturali, essenziali per una civile convivenza di una ... (temporeale.info)

Ok della Giunta per la nuova chiesa di Gianola - La Giunta comunale di formia, su proposta del sindaco ha approvato la delibera con la quale si è avviato l'iter per la predisposizione della variante al vigente P.R.G., finalizzata alla realizzazione ...latinaoggi.eu

formia / Complesso parrocchiale “Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo”, approvata la delibera - formia – La giunta comunale di formia, su proposta del sindaco Gianluca Taddeo, ha approvato la delibera n. 63 con la quale si è avviato l’iter per la predisposizione della variante al vigente P.R.G., ...temporeale.info

Approvata la delibera di giunta per la realizzazione del nuovo complesso parrocchiale “Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo” - La giunta comunale di formia, su proposta del sindaco Gianluca Taddeo, ha approvato la delibera n. 63 con la quale si è avviato l’iter per la predisposizione della variante al vigente P.R.G., finalizz ...gazzettinodelgolfo