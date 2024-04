Formia Identificata la donna trovata morta in un hotel | è una 25enne ucraina

Controlli polizia a San Giovanni a Teduccio, Barra e Caivano - Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di ...ansa

formia (Lt). 24enne arrestato per rapina - I Carabinieri di formia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di formia (LT), traevano in arresto un 24enne senza fissa dimora, per rapina ...ilmetropolitano

Rapina una donna in strada, arrestato a formia 24enne - Non solo, il malvivente, secondo ulteriori indagini è stato identificato come il responsabile del furto di una bicicletta avvenuto il giorno prima nel comune di formia e dunque segnalato anche per ...radioluna