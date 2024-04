Formia Festival della Letteratura Young Adult | conclusa la tre giorni - ultimo apputamento con Come d’aria

Formia – Si completa il tabellone dello YAL Formia , il Festival della letteratura Young Adult che si terrà a Formia il prossimo 18-19-20 aprile. La terza giornata del Festival vedrà come ospite d’onore Ribes Halley , giovane autrice classe 1998 che per Sperling & Kupfer ha scritto la serie ... (temporeale.info)

Festa della Liberazione, mercati settimanali regolari giovedì 25 aprile in provincia - Nella giornata del 25 aprile, festa della Liberazione, si svolgeranno regolarmente i mercati settimanali di formia, Terracina e Sabaudia. A darne notizia l’Ana - Ugl attraverso una nota. Una decisione ...latinatoday

Successo per l’incontro allo Yal di formia con l’autrice Ribes Halley - formia – Successo di pubblico e di autori alla prima edizione di YAL formia, il festival della letteratura Young Adult, che si è svolto lo scorso week end. Uno degli eventi più attesi e seguiti è stat ...radioluna

Prenota una notte in hotel ma non si presenta al check-out, 25enne trovata morta in camera: aveva ferite alla gola - Scoperta drammatica in una stanza di un hotel vicino alla stazione di formia (Latina). Il titolare della struttura ha trovato una ragazza di 25 anni morta nella stanza che avrebbe dovuto ...leggo