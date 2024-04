Formentera | il diamante delle Baleari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024), la gemma nascosta, offre un’atmosfera unica alle tue vacanze estive. Qui la natura incontaminata si fonde con un’atmosfera bohémien, dando vita ad un rifugio perfetto dalla stressante vita quotidiana. Il suo fascino rustico seduce ogni viaggiatore in cerca di tranquillità e bellezze naturali, anche quello che non può rinunciare all’eleganza e al comfort.è conosciuta per le sue spiagge di sabbia bianca e per le sue acque cristalline nelle quali è impossibile non immergersi. Quest’isola offre scenari mozzafiato simili ai paesaggi tropicali dei Caraibi e le spiagge più rinomate sono Ses Illetes o Llevant e Es Pujols, perfette per lunghe giornate di relax al sole. Ma naturalmente ogni angolo di costa regala sorprese inaspettate e scorci selvaggi da scoprire tra una sosta e l’altra. ...