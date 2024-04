Formazioni ufficiali Atalanta-Fiorentina | pronostico marcatori - ammoniti e tiratori

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 24 aprile 2024), ledella sfida in programma al Gewiss Stadium. Le scelte dei due allenatori. 90 minuti (almeno) per guadagnarsi un posto al sole e rendere ancora più dolce un finale di stagione nel quale potersi togliere ancora molte soddisfazioni. La consapevolezza di non poter fallire, giunti in un frangente della stagione nella quale ogni margine di errore si è assottigliato. Tutto pronto per la gara di ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia tra. Si partirà dallo 0-1 ottenuto dai Viola grazie alla perla di Rolando Mandragora. Ci sono tutte le premesse, però, per assistere ad un match assolutamente vibrante. Diamo uno ...