Formazioni ufficiali Atalanta-Fiorentina - Coppa Italia 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ledi, sfida valida per le semifinali di. Si ripartirà dall’1-0 dell’andata a favore degli uomini dino. Calcio d’inizio in programma alle ore 21.00 al Gewiss Stadium di Bergamo. La squadra di Gasperini proverà a raggiungere la Juventus in finale per avere la rivincita del 2021.che punta ad andare in finale sia inche in Conference League. Ecco le sceltedei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.