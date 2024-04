Formazione - trasparenza e investimenti Cosa perfezionare nel ddl IA secondo Da Empoli I-Com

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Un inizio incoraggiante, sicuramente da migliorare. È questo il pensiero espresso dal presidente di I-Com, Stefano Da, commentando il ddl IA appena presentato dal governo. Una misura che rende l’Italia il primo Paese a voler governare l’intelligenza artificiale, seguendo l’esempio dell’Unione europea. Proprio perché pioniera, dovrà inevitabilmente capire dove e come rafforzare la sua legislazione.ne pensa del ddl? Va nella giusta direzione? È un primo passo. Interviene su alcuni settori come lache, a mio avviso, sono fondamentali. Il ddl, prendendo ispirazione dal regolamento europeo, afferma una serie di questioni di principio che sono condivisibili. Tuttavia, mi rimane un po’ di scetticismo. Su? Ho qualche dubbio che con questi modelli di Intelligenza Artificiale la ...

