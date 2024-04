Forlì ‘sconfitto’ dal giudice sportivo Convalidato il ko di Carpi Ricorreremo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sconfitto in campo e, per ora, anche in punto di diritto. Ilha rigettato il reclamo presentato dalsulla regolarità della gara contro il, 32ª giornata disputata domenica allo stadio ‘Cabassi’: dunque èil 2-1 a favore dei biancorossi emiliani. Resta invariata, pertanto, la classifica che, a due giornate dal termine della stagione regolare, vede ilsaldamente al comando con 64 punti e il, a quota 49, momentaneamente fuori dalla zona playoff. Il club di viale Roma, però, non arretra e, tramite un succinto comunicato, annuncia di aver "dato mandato ai propri legali di impugnare la decisione dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello, quale organo di secondo grado". Ma procediamo con ordine. Il...