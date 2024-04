Forbici d' oro 2024 - il marchigiano Edoardo Dottori è campione di potatura dell' olivo | Ecco il mio segreto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ancona, 24 aprile– Quanti anni di storia caratterizzano l’, uno degli alberi più famosi al mondo che si porta dietro da sempre un fascino particolare. Saranno i suoi frutti, le olive, il cibo ideale per un aperitivo, o un’eccellenza italiana come l’olio, oppure ancora la tradizione e la cura con cui lo si coltiva. Proprio quest’ultima è occasione ogni anno di ritrovo e dibattito per centinaia di appassionati da tutta Italia. A Deruta, in provincia di Perugia, è andata in scena la diciannovesima edizione del Campionato nazionale did’oro, organizzato da Amap (Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare ea pesca) e Regione Marche. Un’opportunità, per appassionati e professionisti’agricoltura, per ...