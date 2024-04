Forame ovale pervio | cos’è - sintom - trattamento

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ilè una delle malformazioni congenite più communi che risulta in un difetto anatomico del cuore. Comunemente questa condizione è nota anche come “buco al cuore”, in quanto i pazienti affetti da questa condizione presentano un’insolita apertura a livello degli atri, che mette in comunicazione la cavità destra con quella sinistra. Questa anomalia è il risultato di un errato sviluppo fetale. Negli individui affetti, dopo la nascita, non avviene la chiusura del septum primum e del septum secundum, ossia le due membrane poste tra le pareti dell’atrio sinistro e quello destro. Sistema circolatorio del feto è differente rispetto a quello del neonato o dell’adulto. Ilconsente al sangue ricco di ossigeno proveniente dalla placenta di bypassare i polmoni, che non sono ancora ...