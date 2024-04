Fondazione Sylva e Luiss - insieme per la riforestazione del Salento

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Un nuovo albero per ogni matricola iscritta. È l’obiettivo di4Trees, iniziativa promossa indall’Università intitolata a Guido Carli e daper un intervento die riqualificazione di un oliveto nel Comune di Arnesano (località Sementello), colpito dal batterio della Xylella. All’interno di un fondo di sette ettari di grande pregio naturalistico e paesaggistico, scenderanno in campo il prossimo autunno due realtà prestigiose per il lancio, attraverso la piantumazione di 7mila piante, di cui 2360 dedicate a, una pianta per ogni matricola, lanciando un patto green tra università e natura, cultura e ambiente, giovani e territorio. “Siamo lieti di collaborare con laper contribuire a questo ...