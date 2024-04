Firesprite è al lavoro su un gioco horror narrativo in 4K e 60 FPS - rivela uno sviluppatore

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il nuovodiper PS5 dovrebbe essere contraddistinto da un comparto tecnico forte dei 4K e dei 60 FPS, stando a quanto riportato da uno. Are questa nuova indiscrezione è stato per primo un utente di Reddit che ha prontamente segnalato il portfolio del programmatore William Webster, dove loaveva condiviso alcuni dettagli inediti su un misterioso titoloattualmente in sviluppo per PlayStation 5. Ma resosi conto di averto in anticipo informazioni non condivise ancora ufficialmente da Sony, Webster ha immediatamente rimosso ogni riferimento riguardante questo nuovoper PS5. Ma il portale online PlayStation LifeStyle ha pubblicato un articolo dove ha confermato di ...