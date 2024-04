Firenze - visite gratuite al Memoriale delle Deportazioni e al carcere duro delle Murate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024), 22 aprile 2024 - In occasione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia, i Musei Civici Fiorentini e Mus.e, in partenariato con Unicoop, offrono duespeciali rivolte agli Under30, affinché i giovani possano ricordare e valorizzare uno dei momento chiave della storia del Paese. Sabato 27 aprile - alle ore11.30- con la visita al, recentemente restaurato in virtù della collaborazione tra Regione Toscana, Comune di, Comune di Prato, Aned e Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana. Ilun tempo allestito all’interno del Block 21 del campo di Auschwitz I, è una straordinaria opera d’arte immersiva ricca di ...