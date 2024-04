Fioretti Pd | Segnali preoccupanti dai dati del Registro Imprese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Floriana. Sonoche arrivano daidelper quel che riguarda il I trimestre 2024. Sono tantissime infatti le chiusure di attività, che superano le nuove aperture in tutto il Sannio. La provincia di Benevento è infatti seconda in Campania per perdita di aziende e a pagare dazio sono soprattutto le ditte individuali che sono l'ossatura generale del tessuto economico sannita.Non è esente ovviamente la città capoluogo, come aveva già evidenziato qualche mese fa il centro studi Confcommercio, che aveva fatto un' analisi delle numerose chiusure d'attività, in particolare in periferia.Un quadro tutt'altro che lusinghiero che non viene agevolato dalla tassazione sul ...