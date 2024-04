Fiorentina - senti Graziani | 'Coppa Italia? Meglio la Juve in final - vincere dà il triplo di soddisfazione'

La Fiorentina sta vivendo il peggior momento della stagione. In un 2024 senza vittorie, i Viola sono rovinosamente crollati a Lecce in una partita... (calciomercato)

fiorentina, senti graziani: 'Coppa Italia Meglio la Juve in finale, vincere dà il triplo di soddisfazione' - Ciccio graziani è intervenuto quest`oggi ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato del momento della fiorentina e della partita di questa sera, con i viola attesi.calciomercato

Bergomi: "Quanti scudetti ha l'Inter Viviamo in un mondo invidioso. E le battute sulla Marotta League..." - Beppe Bergomi, interpellato dal Giorno, è tornato sulla questione scudetti. Quanti ne ha l'Inter "È una questione da cui non si verrà mai fuori. Viviamo in un mondo, anche al di fuori dello sport, in ...tuttojuve

graziani: "Oggi la fiorentina ha buone probabilità di farcela. Finale Scelgo la Juve perchè se la batti la soddisfazione è tripla" - Ciccio graziani, allenatore ed ex calciatore, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Bruno rispondendo ad alcune domande di tifosi Viola. Ecco le sue dichiarazioni riportate ...tuttojuve