Finché morte non ci separi | come finisce il film con Samara Weaving?

(Di mercoledì 24 aprile 2024)non cicon Grace che dopo esser riuscita a salvarsi dal rito sacrificale invocato in nome di La Bail, il misterioso spettro che aveva contribuito alla fortuna Le Domas, osserva soddisfatta Alex, il suo novello sposo, e gli altri parenti rimasti vivi, esplodere uno dopo l’altro per non aver tenuto fede al tradizionale sacrificio voluto dallo spirito di La Bail. Nell’ultima scena Grace, allontanatasi dalla casa ormai in fiamme, si siede sulle scale e alla domanda dei soccorritori su cosa fosse successo, la ragazza, sardonica, risponde: Parenti. Ilnarra la storia di Grace, una ragazza di umili origini che sta per sposare Alex, il giovane rampollo di una ricca famiglia che deve la sua fortuna ai giochi da tavola. Quando i novelli sposi si recano nella splendida magione dei ...