Festival Universitario - 10 e 11 maggio

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Politiche giovanili., il 10 e 11la seconda edizione Oltre 100 ospiti e speaker in incontri dedicati a formazione, tecnologia e sostenibilità , per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro Al via la seconda edizione delorganizzato da University Network, la società under 30 che svolge un ruolo strategico nell’interazione con la Generazione Z. Nato con l’obiettivo di preparare i giovani all’ingresso nel mondo del lavoro e permettere alle aziende di posizionarsi sul target, l’evento quest’anno si amplia e raddoppia: due intere giornate, venerdì 10 e sabato 11, al Talent Garden di via Calabiana. Entrambi i giorni, a partire dalle ore 11, si susseguiranno speech, workshop e incontri interattivi ...